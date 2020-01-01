В Минкульте рассказали, когда в Украине откроются кинотеатры

С 8 по 24 января в Украине действует жесткий карантин.

Учреждения сферы культуры, в том числе кинотеатры и театры, смогут возобновить работу после того, как Украина вернется к адаптивному карантину, то есть предварительно с 25 января. Об этом в своем Telegram-канале рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Читай также: В Минздраве пока не планируют продлевать локдаун

"Обсудили с премьер-министром заявление относительно возможного карантина до конца 2021 года. Премьер заверил, как только Украина снова вернется к адаптивному карантину, сферы культуры, гостеприимства и креативные индустрии смогут работать", - написал Ткаченко.

Он уточнил, что учреждения сферы культуры будут работать по правилам карантина, которые будут действовать в том или ином городе, регионе в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Читай также: Шмыгаль назвал отличия украинского карантина от европейского локдауна

По словам Ткаченко, вопрос продления карантина будет решаться в течение весны.

Напомним, что жесткий карантин действует в Украине с 8 января. Он продлится до 24 января. Жесткий карантин ввели для того, чтобы предотвратить вспышку коронавируса на фоне сезонного гриппа.