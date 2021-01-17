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Против полицейского, застрелившего "черного лесоруба", открыли дело

Комментариев: 1
Следствие устанавливает все обстоятельства происшедшего.
Место происшествия
Место происшествия
facebook.com/don.gp.gov.ua/

В Донецкой области открыли уголовное дело против полицейского, который 16 января при исполнении служебных обязанностей застрелил "черного лесоруба". Об этом в Facebook сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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Уголовное производство открыто по ч. 1. ст. 115 (Убийство) и ч. 3 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.

По данным следствия, сотрудники Кальмиусского отделения полиции Центрального ОП ГУНП в Донецкой области в лесополосе возле села Сартана обнаружили группу лиц, которые незаконно рубили лес.

Полицейские у "лесорубов" изъяли два автомобиля, в том числе грузовик. Потом на место происшествия приехал 66-летний отец одного из правонарушителей. Он, несмотря на запрет, сел за руль грузовика, и начал движение.

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Один из правоохранителей, чтобы остановить автомобиль, применил огнестрельное оружие. Водитель от полученного ранения погиб на месте.

Ранее стало известно, что прокуратура открыла уголовное дело в отношении полицейского, который применил силу при задержании. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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Теги: Донецкая область, полицейский, лесоруб, уголовное дело
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Комментариев (1)
mzassaww    17.01.2021, 17:42
Оценка:  -22
mzassaww
И правильно!Понабирают дебилов по объявлениям и оружие ещё им выдают!Вместо того чтобы учить нормальных людей что оружие можно применять исключительно против вооруженных преступников!
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