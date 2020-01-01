"Кипящее" одесское море сняли на видео
Природное явление встречается довольно редко, из-за нечастых перепадов температур воды и воздуха зимой.
В Одессе очевидцы сняли на видео, как "дымится" и "кипит" вода в море. Видео природного явления опубликовали Телеграм-каналы Думская и УСИ.
"Посмотрите, как в Одессе море "парит". Из-за разницы температур над морем стоит густой пар. Сегодня температура морской воды +4, а температура воздуха -12", - говорится в подписи к видео.
Ранее сообщалось, что в Одесской области возле национального природного парка Тузловские лиманы возник пылевой вихрь, также называемый "пылевой дьявол".
Также, в конце 2020 года Всемирной метеорологической организацией WMO были опубликованы лучшие фото природных явлений года.
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