"Кипящее" одесское море сняли на видео

Природное явление встречается довольно редко, из-за нечастых перепадов температур воды и воздуха зимой.

В Одессе очевидцы сняли на видео, как "дымится" и "кипит" вода в море. Видео природного явления опубликовали Телеграм-каналы Думская и УСИ.

"Посмотрите, как в Одессе море "парит". Из-за разницы температур над морем стоит густой пар. Сегодня температура морской воды +4, а температура воздуха -12", - говорится в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что в Одесской области возле национального природного парка Тузловские лиманы возник пылевой вихрь, также называемый "пылевой дьявол".

Также, в конце 2020 года Всемирной метеорологической организацией WMO были опубликованы лучшие фото природных явлений года.

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