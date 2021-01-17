В Ровно кондуктор выгнала ребенка из троллейбуса на сильный мороз

Родители намерены написать заявление в полицию.

Вчера, 16 января, в Ровно, кондуктор троллейбуса №9 выставила на улицу 13-летнюю девочку из-за того, что она за проезд хотела заплатить надорванной купюрой. Об этом сообщает "Rivne Online".

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Инцидент произошел примерно в 17:00, когда в Ровно температура воздуха составляла около 20 градусов мороза. Ребенку пришлось в мороз довольно долго идти пешком. Пассажиры троллейбуса никак не отреагировали на эту ситуацию и не пришли на помощь девочке.

По словам мамы ребенка, купюра в две гривны была надорвана только немножко. Но кондуктор её не приняла. Оплатить проезд через телефон девочка не смогла, так как он разрядился.

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Родители девочки намерены в понедельник написать заявление в полицию, чтобы по данному факту провели проверку и дали ему правовую квалификацию.

Ранее стало известно, что из-за сильных морозов в Украине открыли более 4 тысяч пунктов обогрева. В них есть еда, одноразовая посуда, топливо и другие предметы первой необходимости.