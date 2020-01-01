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В Минкульте сообщили, что откроется после локдауна

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Александр Ткаченко заявил, что предварительно, с 25 января, смогут работать сферы культуры, гостеприимства и креативные индустрии.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко
Александр Ткаченко / Facebook

В Украине сферы культуры, гостеприимства и креативные индустрии смогут работать с соблюдением всех правил карантина, как только Украина вернется к адаптивному карантину. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Это заявление он сделал по итогам совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Премьер заверил, что как только Украина снова вернется к адаптивному карантину (предварительно, с 25 января), сферы культуры, гостеприимства и креативные индустрии смогут работать. Конечно, с соблюдением всех правил карантина. И несмотря на статистику заболеваемости в стране", - сообщил Александр Ткаченко.

Министр также напомнил, что режим чрезвычайной ситуации, которым оговариваются карантинные правила действует до 28 февраля.

Ранее в Минобразования рассказали, когда дети вернутся в школу. Также, В ЦОЗ объяснили, кому не нужна самоизоляция после поездки за границу.

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Теги: экономика, карантин, Александр Ткаченко, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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