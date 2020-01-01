На затонувшем у Турции сухогрузе были украинцы, - МИД

Продолжаются поиски выживших моряков.

На затонувшем сегодня, 17 января, возле берегов Турции сухогрузе “Арвин“ было 10 граждан Украины и двое иностранцев. Об этом в Twitter сообщил пресс-атташе МИДа Олег Николенко.

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По его словам, шестерых моряков уже спасли, двое погибли. Продолжаются поиски ещё четырех моряков. Ранее СМИ со ссылкой на заявления турецких властей сообщали, что ищут 15 моряков на трех шлюпках.

Украинские консулы отправились в порт Бартын для оказания консульской помощи.

Напомним, сегодня у турецкого побережья западно-черноморской провинции Бартын затонул сухогруз “Арвин“. Его владельцем является украинская компания “Arvin Shipping LTD“.

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В спасательной операции участвуют катера береговой охраны и фрегат ВМС Турции. Поиски моряков осложнены плохой погодой.

Ранее стало известно, что НАТО в ответ на усиление российской военной группировки в оккупированном Крыму продолжит наращивать присутствие в Черноморском регионе.