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В Украине хотят протестировать шведский препарат от COVID-19

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Его будут испытывать ещё в нескольких странах.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Шведская биотехнологическая компания Cyxone подала заявку на проведения в Украине второй фазы клинических исследований препарата Rabeximod, который предназначен для лечения больных с COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

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Также Cyxone подала заявки на испытание этого медицинского препарата в Словакии и Венгрии. Будут поданы соответствующие заявки и в некоторые другие страны. 

Ранее Cyxone получила одобрение регулирующих органов на начало второй фазы двойного слепого плацебо-контролируемого клинического исследования в Польше.

Предварительные результаты второй фазы клинических исследований своего препарата компания Cyxone объявит в третьем квартале 2021 года.

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Rabeximod предназначен для лечения пациентов с коронавирусом со средней степенью тяжести, то есть людей, которым нужна кислородная поддержка.

Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 17 января 2021 года было подтверждено 1 160 682 случая СOVID-19. Выздоровели 865 960 человек, а 20 802 – умерли.

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Теги: Украина, исследования, COVID-19, коронавирус, испытания
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