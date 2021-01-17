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Стали известны имена украинцев с затонувшего в Черном море судна

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Турецкое информационное агентство опубликовало имена членов экипажа затонувшего сухогруза.
Затонувший в Черном море сухогруз
Затонувший в Черном море сухогруз
DHA

В состав экипажа сухогруза Арвин, затонувшего в Черном море у побережья Турции, входили десять украинцев и двое граждан РФ. Об этом сообщает турецкое агентство DHA.

Члены экипажа - граждане Украины: Рустам Казымов, Виталий Качур, Геннадий Кравченко, Анатолий Савостин, Сергей Сибилев, Александр Перкатый, Виталий Мережко, Владислав Затерко, Владислав Остапенко, Андрей Мельниченко.

На данный момент не известно, кто из моряков погиб, а кто выжил. Продолжаются спасательные работы с участием кораблей ВМС Турции.

Напомним, в воскресенье, 17 января, сухогруз Арвин затонул у берегов Турции в Черном море.

Также сообщалось, что на борту затонувшего сухогруза находились граждане Украины.

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Теги: Черное море, корабль, моряки, кораблекрушения, экипаж, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
gdessaxx    17.01.2021, 18:26
Оценка:  -22
gdessaxx
Жаль людей...
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