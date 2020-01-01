Глава комитета ВР сообщил сроки начала вакцинации

В Украине COVID-вакцинацию начнут во второй половине февраля, заявил председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

В Украине вакцинация населения начнется во второй половине февраля. Ожидается поставка 910 тыс. доз вакцины. Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Facebook.

"Министр заверил, что вакцинация начнется во второй половине февраля. По его словам, мы ожидаем поставку 910 тысяч доз вакцины. Если во время испытаний будет подтверждена эффективность китайской вакцины на уровне 70%, в Украину согласно контракту, завезут 700 тысяч доз. Еще 210 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech Украина получит в первой половине февраля в рамках инициативы СOVAX", - рассказал Радуцкий.

По словам Радуцкого, с 25 января страна вернется к адаптивному карантину.

"Министерство пока не проводило анализ эффективности более жестких карантинных ограничений, которые начали действовать с 8 января. Министр пообещал публично отчитаться о результатах после 24 января. На мой взгляд, это важно. Но настаивать на продолжении ограничений Минздрав не планирует. С 25 января страна вернется к адаптивному карантину", - сказал Радуцкий.

Народный жепутат также заверил, что система доплат для медработников продолжится.

Ранее сообщалось, что компании Pfizer и BioNTech намерены оперативно восстановить поставки вакцины от коронавируса COVID-19 в Европе и даже нарастить их во втором квартале.

Также стало известно, что у 13 израильтян случился временный паралич лицевого нерва после введения первой дозы вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

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