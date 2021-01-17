В поезде Ворохта-Киев вещи примерзли к окну
В поезде Ворохта-Киев от просочившейся из окна воды примерзли к окнам вещи пассажирки. Соответствующие фото и видео опубликовал Телеграм-канал PavlovskyNews.
"Вода из окон текла ручьем так, что вся постель была мокрая: наша подписчица сняла на видео условия в поезде Ворохта-Киев, которым она возвращалась в столицу из Ивано-Франковской области", - говорится в подписи к видео.
Сообщается, что проводник предложил пассажирке тряпку, чтобы вытирать воду. Куртка и верхние вещи девушки, которые висели у окна, на утро примерзли к окнам и их пришлось отдирать.
Ранее сообщалось, что Укрзализныця в Сочельник запустила 19 поездов дальнего следования и скоростных поездов в сторону Карпат.
Также, Укрзализныця планирует восстановить железнодорожное сообщение с граничащими с Крымом территориями.
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