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В поезде Ворохта-Киев вещи примерзли к окну

Комментариев: 0
В одном из вагонов протекание воды из окна привело к тому, что на утро куртка и верхние вещи пассажирки примерзли к окну.
Протекающее окно в вагоне Укрзализныци
Протекающее окно в вагоне Укрзализныци
кадр из видео

В поезде Ворохта-Киев от просочившейся из окна воды примерзли к окнам вещи пассажирки. Соответствующие фото и видео опубликовал Телеграм-канал PavlovskyNews.

"Вода из окон текла ручьем так, что вся постель была мокрая: наша подписчица сняла на видео условия в поезде Ворохта-Киев, которым она возвращалась в столицу из Ивано-Франковской области", - говорится в подписи к видео.

Сообщается, что проводник предложил пассажирке тряпку, чтобы вытирать воду. Куртка и верхние вещи девушки, которые висели у окна, на утро примерзли к окнам и их пришлось отдирать.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця в Сочельник запустила 19 поездов дальнего следования и скоростных поездов в сторону Карпат.

Также, Укрзализныця планирует восстановить железнодорожное сообщение с граничащими с Крымом территориями.   

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Теги: Мороз, Поезд, видео, пассажиры, вода, фото, поезда
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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gdessaxx    17.01.2021, 19:27
Оценка:  0
gdessaxx
Главное с наших лохов всё больше и больше денег за билеты требовать! :-)
Tee    17.01.2021, 19:24
Оценка:  0
Tee
Зарплата главы "Укрзализныци" Владимира Жмака составляет 625 тыс. гривен в месяц.

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