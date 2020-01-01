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В Одессе неизвестные ограбили банк

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Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению. Неизвестные проникли в банк, повредив входную дверь.
В Одессе ограбили отделение банка
В Одессе ограбили отделение банка
Думская

В Одессе в Приморском районе ограбили банк, полицейские устанавливают обстоятельства инцидента. Об этом сообщает полиция Одесской области.

"Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к указанному преступлению, а также сумму нанесенного ущерба", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в помещение банка неизвестные проникли, повредив дверь.

Ранее сообщалось, что в городе Бровары под Киевом неизвестные подорвали отделение банка.

Также, в Запорожье злоумышленники взорвали отделение УкрСиббанка на первом этаже многоэтажного дома.

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Теги: банки, ограбление, Одесса, ограбление банка
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Источник: korrespondent.net

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