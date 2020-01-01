На Донбассе осуждены две участницы "референдума ДНР"

В мае 2014 года две женщины исполняли функции председателя и члена "участковых избирательных комиссий" на так называемом "референдуме" о признании "ДНР".

Две участницы "референдума" в Донецкой области получили по пять лет Газета.ru

В Донецкой области две участницы так называемого референдума приговорены судом к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на один год. Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Сообщается, что в суде было доказано, что в мае 2014 года две женщины исполняли функции председателя и члена "участковых избирательных комиссий", принимали активное участие в проведении незаконного "референдума" о признании независимости так называемой "ДНР" на территории города Краматорска и пгт Очеретино Ясиноватского района.

Судами приняты обвинительные приговоры жительницам Краматорска и Очеретино по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Осужденным назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком на один год.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе правоохранители разоблачили женщину, которая принимала участие в так называемом "референдуме о государственной самостоятельности ДНР".

Также, в Донецкой области прокуратура обвинила депутата Лиманского горсовета в участии в проведении так называемого "референдума" сепаратистов "ДНР" в 2014 году.

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