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В зоне ООС позиции ВСУ обстреляли из гранатомета

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Возле населенного пункта Широкино сепаратисты открывали огонь по позициям ВСУ из станкового противотанкового гранатомета.
Сепаратисты применили гранатомет против ВСУ
Сепаратисты применили гранатомет против ВСУ
facebook.com/pressjfo.news

В районе проведения ООС с начала текущих суток, 17 января, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Об этом сообщает штаб ООС.

Сообщается, что возле населенного пункта Широкино сепаратисты открывали огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета.

"О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что саперы сегодня разминировали почти два гектара территории и передали на уничтожение шесть взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 16 января, четыре раз нарушили режим прекращения огня.

Также сообщалось, что 12 января в районе проведения ООС погибла старший солдат 59-й отдельной мотопехотной бригады Виктория Слободянюк.

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Теги: гранатомет, ВСУ, война на Донбассе, ООС
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Источник: korrespondent.net

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