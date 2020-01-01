В зоне ООС позиции ВСУ обстреляли из гранатомета

Возле населенного пункта Широкино сепаратисты открывали огонь по позициям ВСУ из станкового противотанкового гранатомета.

В районе проведения ООС с начала текущих суток, 17 января, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Об этом сообщает штаб ООС.

Сообщается, что возле населенного пункта Широкино сепаратисты открывали огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета.

"О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что саперы сегодня разминировали почти два гектара территории и передали на уничтожение шесть взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 16 января, четыре раз нарушили режим прекращения огня.

Также сообщалось, что 12 января в районе проведения ООС погибла старший солдат 59-й отдельной мотопехотной бригады Виктория Слободянюк.

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