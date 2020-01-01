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Шмыгаль назвал фиксированную цену на газ

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По словам премьер-министра, в Украине цены на газ резко возросли в связи с злоупотреблением некоторыми компаниями своим монопольным положением.
Премьер-министр Денис Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль
facebook.com/KabminUA

Кабинет министров в ближайшее время примет решение, согласно которому газ для потребителей не сможет превышать 6,99 грн за куб. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

"Со следующего месяца цена на газ для потребителей не сможет превышать 6,99 грн за куб. Соответствующее решение правительство примет в ближайшее время, и оно будет действовать временно до конца карантина или до завершения отопительного сезона. ", - написал Шмыгаль.

Премьер-министр также сообщил, что в парламенте должны одобрить инициативу относительно предельного ограничения тарифа на распределение газа до уровня не выше 1,79 грн за кубический метр. Он пояснил, что 6,99 грн за кубический метр - это самая низкая цена, которая была зафиксирована на украинской бирже в течение января.

"Государственная компания Нафтогаз готова продавать голубое топливо по этой цене, тогда как некоторые облгазы предлагали газ по 10 грн и даже больше", - отметил Шмыгаль.

По его словам, в Украине цены на газ резко возросли в связи с тем, что в некоторых областях компании начали злоупотреблять своим монопольным положением и манипулировать ценами после запуска рынка газа с 1 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что правительство разрабатывает механизм, которым цена на газ будет фиксироваться на год.

Также, правительство на заседании с руководством Минэнерго, Нафтогаза, НКРЭКУ, оператора ГТС и представителями Офиса президента наработали два подхода, которые позволят снизить тарифы на газ для населения.

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Теги: газ, Тарифы ЖКХ, экономика, Кабинет Министров, Денис Шмыгаль
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Источник: korrespondent.net

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