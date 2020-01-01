В Одессе загорелся отель, есть жертвы

Люди, которые во время возгорания гостиницы находились внутри, вынуждены были прыгать из окон, чтобы спастись от огня.

В Одессе, на Посмитного, 10/12 загорелся трехэтажный дом, в котором находится гостиница Sun City Apartments. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщает местное издание Думская.

В ГСЧС сообщили, что пожар охватил площадь в 1,5 тысячи квадратных метров. Горит вся крыша здания. Прилегающие улицы перекрыты.

По предварительной информации погибли два человека. Также, очевидцы сообщают, что незадолго до пожара был слышен сильный треск похожий на звук короткого замыкания.

Всех жильцов дома вывели на свежий воздух. Продолжается ликвидация. На месте находится две бригады скорой помощи.

"Причиной пожара, предположительно, стало возгорание проводки", - сообщает Думская.

Местные СМИ сообщают, что буквально вчера в гостинице чинили проводку. До этого периодически были проблемы со светом.

На место пожара прибыли вице-мэр Михаил Кучук, который сейчас руководит городом, пока мэр Геннадий Труханов в отпуске, и глава Приморской райадминистрации Марат Королев. Они решают, куда расселить погорельцев.

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