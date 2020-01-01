Полиция установила причину пожара в гостинице в Одессе
Пожар в Одессе квалифицировали как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе полиции Одессы.
Отмечается, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
Ранее местные СМИ писали, что причиной могла стать неисправность проводки в здании.
На месте ЧП продолжают работать спасатели. Сообщается, что возгорание продолжается в гостиничном комплексе на улице Посмитного.
Известно, что в огне погибли два постояльца. Информации о погибших пока нет.
Напомним, вечером 17 января в Одессе на улице Посмитного 10/12 произошел пожар в трехэтажном жилом доме, в помещении которого расположен отель.
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