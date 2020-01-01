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Полиция сообщила о нарушениях на выборах в Киевской области

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В полицию поступило 82 сообщения, связанных с нарушением избирательного процесса в Борисполе и Броварах.
Полиция получила более 80 сообщений о нарушениях на выборах в Броварах и Борисполе
Полиция получила более 80 сообщений о нарушениях на выборах в Броварах и Борисполе
Укринформ

В Броварах и Борисполе Киевской области, где в воскресенье проходили повторные местные выборы, по состоянию на 20.00 в полицию поступило 82 сообщения о нарушениях избирательного процесса. Об этом в субботу, 17 января, сообщили в полиции Киевской области.

"По состоянию на 20.00 часов в полицию Киевской области поступило 82 сообщения, связанных с нарушением избирательного процесса. Полиция провела проверки, по материалам которых составлены 34 административных протокола", - говорится в сообщении.

Ряд сообщений, которые поступали в полицию, касались нарушений, которые совершали участники выборов, в частности фотографировали избирательные бюллетени.

Полицейские составили в отношении нарушителей 28 админпротоколов в Броварском районе и 4 в Бориспольском за публичное разглашение избирателями результатов волеизъявления (ст. 212-22 Кодекса Украины об административном правонарушении). 

Админпротоколы будут направлены в суд для принятия решения.

В полиции отметили, что все избирательные участки закрылись в 20.00 без грубых нарушений действующего законодательства.

Напомним, что 17 января, состоялись повторные выборы депутатов местных, сельских и поселковых советов, городских голов на территории Броварского района и Борисполя, Киевской области.

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Теги: Выборы, Киевская область, полиция, местные выборы, голосование
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Источник: korrespondent.net

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