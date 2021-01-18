В ООС оккупанты дважды за сутки стреляли из гранатометов

Боевых потерь и ранений на фронте не было.

В минувшие сутки, 17 января, на востоке Украины было зафиксировано два нарушения перемирия со стороны боевиков.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Так, оккупанты проявили активность в районе ответственности тактической группы Восток. Сепаратисты дважды открывали огонь близ Широкино из станковых противотанковых гранатометов.

О фактах нарушений прекращения огня уведомлено ОБСЕ. В районе ответственности тактической группы Север наблюдалась тишина.

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В начале текущего дня, 18 января, вдоль всей линии разграничения режима прекращения огня не зафиксировано. Боевых потерь и ранений в прошедшие сутки и утром нынешних в рядах ВСУ не было. Обстановка на фронте остается контролированной бойцами.

Напомним, ранее мы писали, что на Полтавщине подростки осквернили памятник жертвам войны.

