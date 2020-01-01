В Украине выявили минимальное число новых случаев COVID с сентября

Больше всего новых случаев заражения в Киеве.

В Украине за прошедшие сутки, 17 января, подтвердили 3 034 новых случая COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Это минимум с 28 сентября 2020 года, когда зафиксировали 2 671 новый случай коронавируса.

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Состояние здоровья 1 304 человек вызвало особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев заражений в воскресенье подтвердили в Киеве (+301), Запорожской (+266), Киевской (+240) и Днепропетровской (+220) областях. Меньше всего – в Луганской (+3) и Кировоградской (+5) областях. Среди заболевших есть 107 детей и 87 медиков.

Украинские медики вчера провели 13 257 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 10 401, методом ИФА – 2 846. Всего с начала пандемии провели 5 964 388 тестирований методом ПЦР.

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С начала пандемии в Украине уже подтвердили 1 163 716 случаев СOVID-19. Выздоровели 871 196 человек (5 236 – за минувшие сутки), а 20 869 – умерли (67 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 271 651 человек.

Ранее врач-иммунолог Борис Донской заявил, что вакцинация людям, переболевшим COVID-19, не нужна.