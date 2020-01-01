Главное 17 января: Затонувший сухогруз и Навальный под стражей

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

У турецких берегов пошло ко дну судно с украинцами на борту, в Москве задержали оппозиционера Алексея Навального, который прибыл из Германии. Мы собрали важные события прошедшего дня.

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Украинцы попали в аварию на сухогрузе

Сухогруз Arvin, шедший под флагом Палау, затонул в море близ Турции. Он внезапно раскололся на две части и пошел ко дну. Во время поисковой операции спасли пятерых украинцев – членов экипажа. Также спасен один иностранец. Двое погибло, четверых пока считают пропавшими, их ищут. На судне в целом находилось 12 моряков, среди них были граждане РФ.

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В России схватили Алексея Навального

Оппозиционер Алексей Навальный прибыл в Москву из Германии, после чего был задержан в аэропорту Шереметьево. Его схватили на паспортном контроле и увезли во 2-й отдел полиции РФ по городскому округу Химки. Причину, по которой политика взяли под стражу, ему не сообщили. Также оппозиционеру не поставили в паспорте штамп о прохождении российской границы. В то же время лидеры Европы и США призвали незамедлительно освободить Навального. Если его не отпустят, ЕС пригрозил России новыми санкциями.

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В Украине повторно выбирали мэров трех городов

В Украине состоялись перевыборы нескольких городских голов. Так, повторное голосование прошло в Броварах, Новгороде-Северском и Борисполе. При этом в Броварах результаты октябрьских выборов признали недействительными из-за нарушений. Избранные мэры двух других городов скончались, из-за чего итоги голосования также пришлось отменить.

Бразилия утвердила применение китайской вакцины Sinovac

Правительство Бразилии выдало разрешение на массовое использование COVID-вакцины Sinovac, произведенной в Китае. О ее закупке ранее договорился МОЗ Украины. Накануне эффективность вакцины была оценена Бразилией на уровне 50,38%, при легкой форме заболевания – 78%. Украина заявляла, что не будет покупать китайский препарат, если его эффективность окажется ниже 70%. Также известно, что была одобрена британская вакцина AstraZeneca.

Напомним, ранее мы писали, что Кравчук отреагировал на заявление ОРДЛО о “передаче“ пленных.

