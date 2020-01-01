Пожар в одесской гостинице: Стало известно о пострадавших

Возгорание потушили, также полиция установила причину ЧП.

Пожар был потушен на площади 1,2 тыс. кв. м facebook.com/MNS.GOV.UA

В Приморском районе на ул. Посмитного 10/12 в Одессе горел частный отель. Два человека погибло, позже стало известно о еще двух пострадавших.

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Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины.

Уточняется, что горела гостиница в трехэтажном доме на 36 квартир. Возгорание началось с крыши и третьего этажа. Огонь распространился на площади 1,2 тыс. кв. м.

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Двух потерпевших госпитализировали в больницу. К ликвидации привлекалось 60 спасателей. Пожар был полностью потушен утром 18 января. Полиция установила, что причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности.

Напомним, ранее мы писали, что на «Карпатнефтехиме» произошел большой пожар.

