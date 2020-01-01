Стала известна дата саммита "Крымской платформы"

Планируют принять конкретные решения по деоккупации Крыма.

Саммит “Крымской платформы“, на котором планируют принять конкретные решения по деоккупации полуострова, состоится 23 августа 2021 года. Об этом в интервью ТСН.ua сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква.

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“После саммита появится, очевидно, декларация и скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защите прав украинцев в Крыму“, - сказал он.

Лидеры каких стран будут участвовать в саммите “Крымской платформы“ – пока точно не известно. Игорь Жовква надеется на широкое международное присутствие.

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Ранее первая замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что платформа для возвращения Крыма Украине будет вмещать все мероприятия, касающиеся полуострова, на разных уровнях. Самый высокий уровень - это лидеры государств. Следующий уровень платформы - министры иностранных дел и министры обороны.