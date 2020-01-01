Оптовая цена топлива начала расти.

В феврале газ подорожает на 20%, если ничего не делать – "слуга" Герус УНИАН

В феврале газ подорожает на 10-20%, если не предпринимать никаких решений. Об этом заявил депутат от партии “Слуга народа“, а также глава профильного комитета Верховной Рады, Андрей Герус. Его слова передает “РБК-Украина“.

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По словам политика, в Кабмине решили ограничить цену на газ из-за существующих рисков еще большего роста тарифов.

“И тут проблема даже не в январских ценах. Дело в том, что даже сейчас оптовая цена пошла выше, чем в конце декабря“, – объясняет Герус.

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Таким образом, “Нафтогазу“ необходимо поднять стоимость газа минимум до 8 грн. Что касается газсбытов, то их цена должна вырасти до 11-12 гривен за один кубометр, рассказал Герус.

“Если ничего не делать, то в феврале цена будет еще на 10-20% выше“, – добавил депутат.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль назвал фиксированную цену на газ.