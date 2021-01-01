Разведка назвала потери у боевиков с начала нового года

Погибло 18 сепаратистов, 23 получили ранения.

Офицер ВСУ рассказал о потерях у противника twitter.com/nevedimka123

С 1 по 16 января 2021 года в зоне ООС скончалось 18 оккупантов.

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Об этом сообщил в Твиттере офицер украинской разведки Сергей Нещадим.

Также, по информации Нещадима, еще 23 сепаратиста за этот период были ранены. По данным пресс-офицера ВСУ, потери и ранения на стороне противника были небоевыми.

Это неосторожное обращение с оружием, подрыв на НВУ, употребление алкоголя и наркотиков, неуставные отношения и болезни, - написал Нещадим.

Также информатор рассказал о потерях военной техники у противника. Так, с начала года боевики лишились одного транспортного средства типа УАЗ и одного беспилотника.

Втрати орків з 01.01.2021 по 16.01.2021р склали:

Безповоротні(200)-18 (небойові).

Санітарні(300) - 23 (небойові).

Втрати ОВТ - 1 од АТ типу “УАЗ“, 1 од БПЛА.

Це необережне поводження зі зброєю, підриви на НВП, алкоголь, наркотики, нестатутні відносини та хвороби.#200_бригада pic.twitter.com/wRoayYLTtb — Сергей Нещадим (@nevedimka123) January 18, 2021

Напомним, ранее мы писали, что в ООС оккупанты дважды за сутки стреляли из гранатометов.

