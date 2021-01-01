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Разведка назвала потери у боевиков с начала нового года

Комментариев: 2
Погибло 18 сепаратистов, 23 получили ранения.
Офицер ВСУ рассказал о потерях у противника
Офицер ВСУ рассказал о потерях у противника
twitter.com/nevedimka123

С 1 по 16 января 2021 года в зоне ООС скончалось 18 оккупантов.

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Об этом сообщил в Твиттере офицер украинской разведки Сергей Нещадим.

Также, по информации Нещадима, еще 23 сепаратиста за этот период были ранены. По данным пресс-офицера ВСУ, потери и ранения на стороне противника были небоевыми.

Это неосторожное обращение с оружием, подрыв на НВУ, употребление алкоголя и наркотиков, неуставные отношения и болезни, - написал Нещадим.

Также информатор рассказал о потерях военной техники у противника. Так, с начала года боевики лишились одного транспортного средства типа УАЗ и одного беспилотника.

Напомним, ранее мы писали, что в ООС оккупанты дважды за сутки стреляли из гранатометов.

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Теги: сепаратисты, оккупанты, ранения, потери, ООС, Донбасс, боевики
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Комментариев (2)
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fulminate    18.01.2021, 11:28
Оценка:  +6
fulminate
Было бы интересно узнать потери сепаров за все время конфликта. Если у ВСУ все белее менее понятно, при желании даже имена многих узнать можно, то у "строителей" новороссии все покрыто мраком. Только гиви, моторыла и куриный маршал всю статику делают. Видимо есть что скрывать...
fulminate    18.01.2021, 11:28
Оценка:  +3
fulminate
Было бы интересно узнать потери сепаров за все время конфликта. Если у ВСУ все белее менее понятно, при желании даже имена многих узнать можно, то у "строителей" новороссии все покрыто мраком. Только гиви, моторыла и куриный маршал всю статику делают. Видимо есть что скрывать...
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