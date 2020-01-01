Люди с электроотоплением смогут получить прямые выплаты, заявил премьер.

Шмыгаль объяснил, что будет с субсидиями в Украине УНИАН

Глава Кабмина Денис Шмыгаль объяснил, что будет с субсидиями в Украине. В данный момент их получают 3 млн домохозяйств. Платежки за газ будут меньше на 500 грн. Об этом премьер-министр заявил на внеочередном заседании правительства.

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По словам Шмыгаля, люди с “минималкой“, пенсионеры и социально уязвимое население продолжат получать субсидии в полном размере. В Украине средний размер таких выплат составляет более 1,6 тыс грн.

Что касается цены на газ, то поставщики не смогут поднять установленный порог в 6,99 грн за кубометр. Эта мера снизит стоимость топлива в среднем на 30%, рассказал глава Кабмина.

“В зимние месяцы тех лет (2018-2019 года) платежки в среднем составляли 2,5-3 тыс грн, или 75% от тогдашней минимальной зарплаты. Установленная нами цена означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше. И составит 40% от минимальной зарплаты“, – объясняет политик.

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Также на заседании правительства он объяснил механизм выплат людям, у которых в домах установлено электроотопление.

“... это будут прямые выплаты без привязки к тому, какие у человека доходы. То есть это не субсидия в классическом понимании. Это будет компенсация за повышение тарифа или монетизация льгот, которая состоится с 1 января“, – заявил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Кабмин снизил цену на газ до 6,99 грн за кубометр.