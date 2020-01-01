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Украина подпишет с Венгрией “джентльменское соглашение”, - Дипломат

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Отношения между государствами, по данным ОП, ожидает перезагрузка.
Игорь Жовква
Игорь Жовква
president.gov.ua

В отношениях Украины с Венгрией необходима перезагрузка.

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Об этом заявил ТСН замглавы ОП, дипломатический советник президента Игорь Жовква.

Дипломат отметил, что в Украину 27 января должен приехать руководитель венгерского МИД Петер Сиярто. В беседе с ним поднимут ряд спорных моментов, возникших между странами. По словам Жовквы, конечной целью станет урегулирование конфликта и закрепление этого с помощью договора. В частности, в договоре будет прописано снятие блокировки Венгрией на проведение Комиссии Украина-НАТО.

Речь идет о так называемом “джентльменском соглашении”, которое очень желательно для обеих стран. Мы неоднократно об этом заявляли. В документе будут обозначены принципы паритетности, равенства и взаимовыгодного партнерства. Как сейчас модно говорить, мы заложим так называемую “дорожную карту”, - отметил замглавы Офиса президента.

По словам Жовквы, документ может быть подписан лидерами Украины и Венгрии. Возможно, подписание состоится когда в Киев приедет венгерский премьер Виктор Орбан. Но точная дата его визита пока неизвестна.

Мы будем рады принять его в любой момент. Но к такой встрече нужно должным образом подготовиться. Сейчас министр иностранных дел и другие министерства как раз заняты подготовкой, - отметил дипсоветник.

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Как известно, у Венгрии с Украиной возникли напряженные отношения после того, как на Закарпатье спели гимн Венгрии победившие на выборах депутаты. Также членов местного благотворительного фонда заподозрили в посягательстве на суверенитет Украины.

Венгрия, в свою очередь, обвинила Украину в дестабилизации отношений между странами. Венгерские дипломаты пригрозили, что будут добиваться блокировки вступления Украины в НАТО.

Напомним, ранее мы также писали, что Венгрия достигла соглашения о покупке китайской СOVID-вакцины.

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Теги: Венгрия, МИД, дипломат, ОП, Офис президента, соглашение
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