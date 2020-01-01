В Украине платную вакцинацию проведут параллельно с государственной

Вакцину ждут в феврале.

В Украине коммерческую, платную, вакцинацию от коронавируса будут проводить параллельно с государственной. Такое заявление в интервью "Интерфакс-Украина" сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, переговоры о поставах вакцины от COVID-19 ведут и правительство, и частные украинские компании. Они смогут тоже делать соответствующие прививки.

Государственная вакцинация в Украине должна начаться в феврале.

"У Украины будет вакцина не позднее февраля", - сказал премьер-министр.

Шмыгаль также сообщил, что правительство ведет переговоры с шестью производителями вакцин, которые проходят финальную стадию клинических исследований.

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Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 18 января 2021 года было подтверждено 1 163 716 случаев СOVID-19. Выздоровели 871 196 человек, а 20 869 – умерли. Продолжали болеть 271 651 человек.