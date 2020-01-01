Решение заставит компании заботиться об украинцах, заявил президент.

Известна реакция Зеленского на снижение цены на газ в Украине Офис президента / Facebook

Владимир Зеленский отреагировал на снижение цены на газ в Украине. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Офиса президента.

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Так, глава государства поздравляет с принятием правительством решения, которое уменьшает тарифы на газ для населения. Зеленский уверен, что цена на коммунальные услуги должна быть справедливой. Что касается рынка газа, то он должен быть прозрачным, а также работать в условиях честной конкуренции.

По словам президента, решение Кабмина снижает цену на голубое топливо более чем на 30%.

“Мы вместе работали, чтобы найти механизм для этого. Это решение также будет побуждать игроков рынка работать честно и прозрачно, и прежде всего беспокоиться про своего клиента, то есть простого украинца“, – рассказал Зеленский.

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В сообщении Офиса президента также указывается, что снижение цены на газ связано с влиянием эпидемии COVID-19 на экономическую сферу. Оно временное, однако сыграет важную роль для установления на территории государства справедливого рынка газа.

Ранее сообщалось, что Денис Шмыгаль объяснил, что будет с субсидиями в Украине.