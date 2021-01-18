Шмыгаль рассказал, когда планируют отменить карантин

Также премьер пояснил, что будет с локдауном после 24 января.

Снимать ограничения адаптивного карантина в Украине пока рано. Его продлят еще, как минимум, на месяц с 28 февраля, до которого сейчас определен срок действия карантина.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Интерфакс-Украина.

Так, по словам премьера, адаптивный карантин пока установлен до конца зимы. Но, вероятней всего, его тем же постановлением продлят до 31 марта.

Пока оснований отменять карантин совсем нет, так как болезнь никуда не делась, - отметил Денис Шмыгаль.

При этом не факт, что после 31 марта карантин снова не продлят. Как подчеркнул премьер-министр, он убежден, что на этом все не закончится и карантин в этом году будет действовать еще очень долго.

Мы открыты внутри государства и для Европы, которая “пылает”. Поэтому не стоит раньше времени тешить себя иллюзиями. Карантин будет долгим, каким именно – это уже второй вопрос, - пояснил Шмыгаль.

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Также глава правительства рассказал о том, что будет с локдауом “зимних каникул”. По его словам, после 24 января его действие продолжать не планируется. Политик добавил, что страна после 25 января, вероятно, перейдет в “оранжевую зону”, где и находилась до введения локдауна.

Напомним, ранее мы писали, что в Минкульте сообщили, что откроется после локдауна.

