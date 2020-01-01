СБУ объявила в розыск одного из лидеров "ЛНР"

Ищут командира одного из "батальонов" террористической группировки, захватившей Луганск.

Служба безопасности Украины объявила в розыск главаря группировки боевиков так называемой “ЛНР“, который в 2014 году принимал активное участие в организации захвата здания Управления СБУ в Луганской области.

Читай также: В Ровно будут судить российского диверсанта

Контрразведка и следователи украинской спецслужбы установили, что фигурант в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. По данным следствия, злоумышленник организовывал “охрану“ захваченного здания Управления СБУ в Луганской области и инструктировал боевиков по осуществлению вооруженного сопротивления участникам антитеррористической операции.

Также установлено, что злоумышленник создал и возглавил группировку “15-й батальон территориальной обороны“ Брянка СССР“, которая в период с 2014 по 2015 год принимала участие в боевых действиях против украинских военных подразделений.

Читай также: У дома культуры в Киеве вывесили флаги “ДНР”

Сейчас фигурант скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области. Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

В рамках специального предварительного расследования продолжаются мероприятия по документированию противоправной деятельности главаря боевиков и привлечения его к ответственности.

Напомним, СБУ проверит пленных, которых боевики хотят “вернуть“ Украине. Боевики решили передать Украине женщин, пожилых и больных людей.