В Турции муж-ревнивец изуродовал ножом лицо 28-летней украинки

Мужчина напал на девушку в торговом центре.

В Турции муж-ревнивец изуродовал лицо 28-летней украинки. Он напал на супругу с ножом. Подробности инцидента передает турецкое издание Hurriyet.

Читай также: Украина подпишет с Венгрией “джентльменское соглашение”, - Дипломат

По имеющейся информации, нападение на украинку произошло в районе Стамбула Бакыркей, в одном из торговых центров. Муж девушки напал на нее с ножом.

“Он схватил меня за волосы, порезал мне лицо. Он чуть не убил меня. Чуть не попал мне в шею“, – рассказала об инциденте пострадавшая.

Согласно заявлению украинки, она решила уйти от мужа-турка, подав на развод. Последний не знал, где живет девушка. Инцидент произошел, когда она вместе с сестрой решила пойти в торговый центр, а фото выложили в социальные сети.

Именно благодаря снимку обвиняемый узнал, где находится его жена. Он подстерег ее, после чего несколько раз ударил возлюбленную ножом в лицо. Это случилось на глазах у прохожих.

Читай также: Турция возобновила поиски украинских моряков с затонувшего сухогруза

Раненная девушка была доставлена в больницу. В полиции объяснили, что нападение произошло на почве ревности. Мужчина уже был арестован.

Ранее сообщалось, что в одесской гостинице произошел пожар. Названо количество пострадавших.