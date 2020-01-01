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Полиция назвала возможные причины пожара в одесском отеле

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Во время пожара погибли два человека.
Место происшествия
Место происшествия
od.npu.gov.ua

В Одессе полиция рассматривает две версии причины пожара в отеле на ул. Посмитного, в котором погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

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В частности, среди версий о причинах пожара - неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования.

Уголовное производство следователи открыли по ч. 2 ст. 270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Правоохранители назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы. Следствие продолжается. 

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Напомним, что 17 января в Одессе загорелся частный отель. Площадь пожара составила около 2000 метров квадратных. В результате пожара погибли два человека, их личности устанавливаются. В больницу с ожогами и отравлениями продуктами горения доставили трех человек. Ещё пятерым пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте происшествия.

Ранее мы писали, что на «Карпатнефтехиме» произошел большой пожар. Его тушили 53 бойца ГСЧС с привлечением 16 единиц специальной техники.

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Теги: Одесса, отель, пожар, полиция
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