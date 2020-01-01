Легковушка слетела с дороги и врезалась в столб.

В пьяном ДТП под Харьковом погибла беременная женщина

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В пьяном ДТП под Харьковом погибла беременная женщина

В Харьковской области 34-летняя беременная женщина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия. Как сообщает пресс-служба регионального управления полиции, водитель, который сел пьяным за руль и совершил ДТП, задержан.

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Авария произошла 17 января около 17 часов в поселке Коломак. 34-летний харьковчанин, управляя автомобилем “ВАЗ 2107“ в состоянии алкогольного опьянения, выехал за пределы проезжей части и врезался в железобетонный столб.

В результате ДТП женщина, сидевшая на заднем сиденье, получила тяжелые травмы. Она была доставлена ​​в Валковскую районную больницу, где впоследствии скончалась.

В салоне автомобиля находились еще два пассажира – 23-летний мужчина и 28-летняя женщина, жители Коломака. Они не пострадали.

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Следователи открыли по факту ДТП уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Водитель задержан. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Согласно санкции статьи мужчине грозит до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, под Киевом пьяные друзья врезались в бус. В авто был младенец. Мать ребенка получила несколько переломов.