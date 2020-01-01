В Полтаве из-за дорогого газа перекрыли трассу Киев-Харьков

Протестующие требуют снизить тарифы.

В понедельник, 18 января, в Полтаве устроили акцию протеста против высоких цен на газ. Несколько десятков местных жителей вышли на трассу Киев-Харьков, ведущую в сторону РФ, перекрыв проезд транспорту.

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Об этом сообщил Телеграм-канал Фонтанзамиллион, выложив фото и видео с места.

Митингующие требуют снизить газовые тарифы. Они говорят, что цены на газ и его транспортировку являются неподъемными для большей части населения.

Участники акции ходят туда-сюда с плакатами по пешеходному переходу. На фото замечена собака, которая присоединилась к митингующим, свидетели шутят, что пес пришел выступить против коррупции.

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В районе митинга образовались пробки в обе стороны. При этом протестующие спорят о том, пропускать ли какие-то машины или нет. Между ними возник конфликт: одни хотели на 15 минут открыть дорогу, другая группа была против. В итоге пока договорились пропускать фуры, автобусы и скорые.

Также митингующие пригрозили еще более радикальными действиями. В то же время известно, что Кабмин объявил 18 января о снижении стоимости газа.

Митингующие идут на "Шашлычку" t.me/fontan1000000

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Напомним, ранее мы писали, что известна реакция Зеленского на снижение цены на газ в Украине.

