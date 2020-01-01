Во Львове рецидивист ограбил 11-летнюю девочку

Злоумышленника совместно задержали прохожие и патрульные.

Полицейские задержали злоумышленника по подозрению в ограблении ребенка во Львове. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, следователи Сиховского отдела полиции сообщили ранее судимому за кражи 36-летнему львовянину о подозрении в совершении грабежа.

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Как установили правоохранители, 17 января около 13.00 во Львове злоумышленник напал на 11-летнюю девочку, которая шла по улице. Он толкнул ребенка на снег, вырвал из рук мобильный телефон и пытался убежать. Очевидцами совершения преступления стали прохожие – один из них преследовал злоумышленника, который, убегая, успел снять с себя куртку, чтобы изменить свои приметы и усложнить розыск.

Между тем подозреваемого заметили патрульные полицейские, которые проезжали неподалеку, - они задержали нападавшего и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сиховского отдела полиции. Личность мужчины установлена ​​– им оказался 36-летний львовянин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи. Вещественное доказательство – мобильный телефон девочки – правоохранители изъяли.

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Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от четырех до шести лет.

Подозреваемый задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Досудебное расследование продолжается

Напомним, в Киеве “блогер“, угрожая ножом, отобрал телефоны у детей. Рецидивист ограбил детей в возрасте 10 и 12 лет.