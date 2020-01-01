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Больницы получают 45 тыс. грн на лечение одного больного с СOVID

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507 больниц заключили договоры на лечение больных с коронавирусом.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Украинские больницы на лечение одного пациента с СOVID-19 в среднем получают от Национальной службы здоровья по 45 тысяч гривен. Об этом сообщила пресс-служба НСЗ Украины.

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На сегодня Национальная служба здоровья перечислила больницам в общей сумме 11,4 млрд гривен. Договор с НСЗ на лечение пациентов с коронавирусом заключили 507 медицинских учреждений. Средняя нагрузка на одну медицинскую команду – 23 пациента. 

С апреля по декабрь 2020 года в Украине госпитализировали 253 тысячи больных с коронавирусом.  Из них в отделениях интенсивной терапии побывало почти 50 тысяч пациентов. 

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В декабре 2020 года в Украине госпитализировали около 60 тысяч больных с СOVID-19. Больше всего – в Киеве, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее стало известно, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 18 января 2021 года было подтверждено 1 163 716 случаев СOVID-19. Выздоровели 871 196 человек, а 20 869 – умерли. 

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Теги: больницы, СOVID-19, коронавирус, лечение, пациенты
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