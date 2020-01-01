Шмыгаль анонсировал появление накопительных пенсий в 2021 году

Законопроект подготовлен, все зависит от депутатов Верховной Рады, заявил политик.

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал появление накопительных пенсий уже в 2021 году. Он считает неприемлемым, что за 30 лет независимости такой вид выплат не был введен. Слова Шмыгаля передает “Интерфакс-Украина“.

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Так, по словам Шмыгаля, совместно с Минсоцполитики была разработана стратегия введения в Украине накопительной пенсионной системы. Кроме того, тема уже была обсуждена с профильным комитетом Верховной Рады. Сейчас все зависит только от депутатов.

“Соответствующий проект закона подготовлен, будем просить парламентариев принять его как можно скорее, чтобы в этом году эта накопительная пенсия была введена“, – заявил премьер.

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Он также отметил, что считает неприемлемым, что за 30 лет независимости политики так и не смогли этого сделать.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль рассказал, когда власти планируют отменить карантин.