Уволен глава украинского Гослесагентства

Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Кабмина.

Нынешнего главу Государственного агентства лесных ресурсов Василия Кузевича в понедельник, 18 января, постановили снять с должности.

Об этом рассказал на своей Facebook-странице “слуга народа”, представитель Кабмина в Раде Василий Мокан.

На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин в том числе проголосовал за увольнение Кузевича Василия Степановича по соглашению сторон, - написал Мокан.

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Депутат добавил, что власти уже определились с кандидатурой временно исполняющего обязанности Кузевича. Так, и.о. главы лесагентства назначен заместитель экс-председателя этой структуры Юрий Витальевич Болоховец.

Напомним, ранее мы писали, что у украинской делегации в ПАСЕ новое руководство.

