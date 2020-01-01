На Буковине продолжается тарифный протест

Перекрыта дорога международного значения.

В селе Мамаевцы Черновицкой области сегодня, 18 января, около 100 человек, требующих снизить цену на газ, перекрыли дорогу международного значения, которая ведет в Румынию. Об этом сообщает "Суспільне".

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Митингующие ходят постоянно по пешеходному переходу и не пропускают автомобили.

Жители села Мамаевцы считают, что специальная цена на газ, которую установил Кабинет министров Украины на период карантина, всё равно высокая. Кроме того, они требуют убрать оплату за транспортировку газа.

По данным "Суспільного", сегодня перекрывают автомобильные дороги жители ещё двух населенных пунктов Черновицкой области.

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Напомним, что сегодня Кабмин принял решение о снижении цен на газ для населения до 6,99 гривен за кубометр. Такой тариф будет действовать с 1 февраля на период карантина, но не дольше, чем до 31 марта 2021 года.