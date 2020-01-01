Синоптики анонсировали оттепель: Плюсовая температура уже идет
Во вторник, 19-го января, в Украине морозная погода еще сохранится, но до потепления осталось недолго. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.
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Так, ближайшей ночью ожидается -17-24 градуса, завтра днем -9-15 градусов. А вот в западных областях, на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковщине и в Черновицкой области уже чувствуется приближение потепления, там в течение дня -4-7 градусов.
В Киеве на Крещение будет морозно. Ночью -16-19 градусов, днем -12-14 градусов. Серьезных осадков не прогнозируют.
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20 января морозы ослабнут и в Киеве, а днем 21-го уже предполагается оттепель.
22-го января плюсовая температура охватит практически всю Украину. Воздух прогреется до +2 +5 градусов, а местами будет +9 +10.
Напомним, в Карпатах выросли сугробы метровой высоты. В горных районах мороз и плохая видимость.