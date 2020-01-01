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Синоптики анонсировали оттепель: Плюсовая температура уже идет

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Под конец недели в Украине резко потеплеет.
Ждать тепла уже недолго
Ждать тепла уже недолго
depositphotos.com

Во вторник, 19-го января, в Украине морозная погода еще сохранится, но до потепления осталось недолго. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.

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Так, ближайшей ночью ожидается -17-24 градуса, завтра днем ​​-9-15 градусов. А вот в западных областях, на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковщине и в Черновицкой области уже чувствуется приближение потепления, там в течение дня -4-7 градусов.

В Киеве на Крещение будет морозно. Ночью -16-19 градусов, днем ​​-12-14 градусов. Серьезных осадков не прогнозируют.

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20 января морозы ослабнут и в Киеве, а днем ​​21-го уже предполагается оттепель.

22-го января плюсовая температура охватит практически всю Украину. Воздух прогреется до +2 +5 градусов, а местами будет +9 +10.

Диденко / Телеграм

Диденко / Телеграм

Напомним, в Карпатах выросли сугробы метровой высоты. В горных районах мороз и плохая видимость.

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Теги: погода, мороз, оттепель
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