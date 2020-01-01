Креминь рассказал о первых нарушениях в обслуживании на украинском

Языковой омбудсмен говорит, что нарушений пока немного, но может стать больше после локдауна.

За несколько дней офис Уполномоченного по защите госязыка получил порядка сотни жалоб. Обращения начали приходить с 16 января, когда вступило в силу требование перевести сферу обслуживания на украинский язык.

Читай также: “Купил кофе, ехал в метро, обслужили на украинском”, - Языковой омбудсмен

Об этом рассказал языковой омбудсмен Тарас Креминь, передает Радио Свобода.

По словам омбудсмена, нарушения были зафиксированы во время общения с клиентами на сайтах некоторых организаций. Также люди сообщали об общении не на украинском в общественном транспорте персонала с пассажирами. Кроме того, были жалобы, связанные с внешней рекламой.

Есть реакция общественности. По части нарушений мы, очевидно, будем принимать меры государственного контроля, - отметил Тарас Креминь.

Пока, по словам уполномоченного по защите госязыка, грубых нарушений не было. При этом, хотя сейчас жалоб немного, после локдауна их может стать больше, считает Креминь. Это связано с тем, что откроются общепиты и прочие заведения, которые не работают во время тотального карантина.

Читай также: Украина не воспринимает ультиматумов: МИД ответил Боснии

В офисе Уполномоченного по защите языка отметили, что надеются на эффект от информационной кампании и сообщений СМИ. Там ждут, что закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного сработает и население везде, как и планировалось, будут обслуживать на украинском.

Отметим, что соответствующий закон вступил в силу 16 января. Согласно ему, людей могут обслуживать на другом языке, кроме украинского, только если они сами попросят.

Напомним, ранее мы писали, что украинцам будут выдавать международный сертификат о вакцинации.

