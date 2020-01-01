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Житель Ровно убил знакомого из-за 20 гривен

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Подозреваемый в преступлении задержан.
Место преступления
Место преступления
facebook.com/police.in.Rivne.region/

В Ровно полиция задержала 23-летнего местного жителя, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, которого подозревают в убийстве 30-летнего мужчины. Они поссорились из-за 20 гривен, сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции.

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Установлено, что днем 17 января на одной из улиц Ровно нашли мертвого мужчину с ножевым ранением. 

Оперативники быстро установили личность убийцы. Это 23-летний местный житель, который был знаком с потерпевшим. Его задержали по "горячим" следам, изъяли орудие преступления. Он пояснил, что был в плохих отношениях с убитым. Конфликт между ними начался, когда потерпевший попросил 20 гривен.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Следствие продолжается.

Ранее стало известно, что в Киеве полицейские задержали местного жителя, который убил своего 6-летнего сына. Он поджог потом квартиру чтобы, видимо, скрыть следы преступления.

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Теги: Ровно, убийство, уголовное производство, убийца
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