В 2021 году в Украине ж/д билеты подорожают на 22%

Подорожание начнется в марте.

В 2021 году в Украине стоимость железнодорожных билетов поэтапно повысится на 22%. Первое подорожание, на 2%, произойдет в марте. Об этом в эфире программы "Завтрак с 1+1" рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает TSN.

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По его словам, с марта стоимость железнодорожных билетов будут повышать каждый месяц на 2%.

Министр отметил, что индексация пассажирских перевозок "Укрзализныци" не проводилась два года. Её планировали провести в 2020 году (поэтапно, на 22%). Однако, от этого отказались из-за пандемии коронавируса, когда на три месяца остановились пассажирские перевозки.

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Министерство инфраструктуры Украины отказалось согласовать индексацию тарифов на проезд железнодорожным транспортом пассажиров в марте прошлого года.

Ранее стало известно, что зарплата главы "Укрзализныци" Владимира Жмака составляет 625 тыс. гривен в месяц. Он сказал, что свою зарплату вносит в декларацию и её может увидеть любой человек.