Почему украинцам перестали выдавать бэби-боксы: Ответ Минсоцполитики
Украинские роженицы временно не могут получить так называемый пакет малыша от государства. Выдачу бэби-боксов задерживают из-за смены закупающей их службы.
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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства социальной политики.
Как стало известно, по состоянию на 18 января, бэби-боксы не поступали почти ни в один роддом Киева. Новоиспеченным родителям предлагали не ждать, а брать помощь деньгами.
По имеющимся данным, до 31 декабря за закупку и выдачу отвечало управление ООН. С 1 января 2021 года поставки должны были совершаться согласно пунктам закона О публичных закупках.
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Уточняется, что проектный договор с Управлением ООН Минсоцполитики заключило 30 декабря, а закупка наборов для грудничков произошла 31 декабря.
Адреса поставок бэби-боксов в райцентры соцобеспечения для дальнейшей передачи родителям уточняются. Речь идет о семьях, где ребенок родился с 24 по 31 декабря.
Остальные пакеты малыша распределят по роддомам и перинатальным центрам. Когда – пока не известно. Минсоцполитики отмечает, что принимает меры для ускорения процесса раздачи бэби-боксов. Также ОГА и социальным службам поручили сообщить населению о примерных сроках их поставок.
Напомним, ранее мы писали, что Кабмин отменил денежную помощь и восстановил “пакет малыша“.