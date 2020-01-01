Почему украинцам перестали выдавать бэби-боксы: Ответ Минсоцполитики

Выдача пакетов малыша не прекратилась, а задерживается по техническим причинам.

Украинские роженицы временно не могут получить так называемый пакет малыша от государства. Выдачу бэби-боксов задерживают из-за смены закупающей их службы.

Читай также: Зеленский вернул “натуральный“ пакет малыша

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства социальной политики.

Как стало известно, по состоянию на 18 января, бэби-боксы не поступали почти ни в один роддом Киева. Новоиспеченным родителям предлагали не ждать, а брать помощь деньгами.

По имеющимся данным, до 31 декабря за закупку и выдачу отвечало управление ООН. С 1 января 2021 года поставки должны были совершаться согласно пунктам закона О публичных закупках.

Читай также: Закон об индексации алиментов вступил в силу

Уточняется, что проектный договор с Управлением ООН Минсоцполитики заключило 30 декабря, а закупка наборов для грудничков произошла 31 декабря.

Адреса поставок бэби-боксов в райцентры соцобеспечения для дальнейшей передачи родителям уточняются. Речь идет о семьях, где ребенок родился с 24 по 31 декабря.

Остальные пакеты малыша распределят по роддомам и перинатальным центрам. Когда – пока не известно. Минсоцполитики отмечает, что принимает меры для ускорения процесса раздачи бэби-боксов. Также ОГА и социальным службам поручили сообщить населению о примерных сроках их поставок.

Напомним, ранее мы писали, что Кабмин отменил денежную помощь и восстановил “пакет малыша“.

