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Под Тернополем пьяные покатушки на санках закончились смертью

Комментариев: 3
Импровизированные "санки" привязали к машине.
Под Тернополем пьяные покатушки на санках закончились смертью
© tp.npu.gov.ua
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Под Тернополем пьяные покатушки на санках закончились смертью
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В Тернопольской области погиб 18-летний парень, который катался на санках, привязанных к автомобилю. Об этом информирует пресс-служба полиции.

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Как сообщается, 17 января около 19 часов группа из четырех человек решила покататься проезжей дорогой на импровизированных санках. К автомобилю марки JEEP-CHEROKEE веревкой привязали капот он другого авто и так решили кататься.

Трое сели на “санки“, четвертый – за руль. Во время движения, один из компании вылетел с “санок“ и по инерции врезался в дерево на обочине.

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С открытой черепно-мозговой травмой, переломом плеча, множественными травмами брюшной полости и внутренним кровотечением юноша был доставлен в больницу. Однако медикам спасти его так и не удалось.

Двадцатидевятилетний водитель на момент происшествия  находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 2,3 промилле алкоголя. Данный факт внесли в ЕРДР согласно статье 286 часть 2 УК.

Напомним, в пьяном ДТП под Харьковом погибла беременная женщина. Легковушка слетела с дороги и врезалась в столб.

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Теги: ДТП, смерть, Тернопольская область
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Комментариев (3)
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gdessaxx    18.01.2021, 14:40
Оценка:  -26
gdessaxx
На той земле подобные бухие"покатушки"с таким итогом-вполне нормальное явление,так что всё в порядке.
WTF2wtf    18.01.2021, 14:51
Оценка:  +4
WTF2wtf
Шизоидный нацист-говномет оккупантов и убийц из раши,
дорогу нахyй ты знаешь досконально ...
Lyonya-Space    18.01.2021, 14:56
Оценка:  +1
Lyonya-Space
gdessaxx, почитай о своей нарасии, убрать 2 пробела:

https://regnum. ru/news/3158281.html&ved=2a hUKEwjNpYmMwaXuAhXklosKHaRxAfoQ FjAGegQICxAB&usg=AOvVaw0CXK yPVx0Kml9Qdew-3t4W&cshid= 1610973981048
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