Под Тернополем пьяные покатушки на санках закончились смертью

Импровизированные "санки" привязали к машине.

В Тернопольской области погиб 18-летний парень, который катался на санках, привязанных к автомобилю. Об этом информирует пресс-служба полиции.

Читай также: Под Киевом пьяные друзья врезались в бус: В авто был младенец

Как сообщается, 17 января около 19 часов группа из четырех человек решила покататься проезжей дорогой на импровизированных санках. К автомобилю марки JEEP-CHEROKEE веревкой привязали капот он другого авто и так решили кататься.

Трое сели на “санки“, четвертый – за руль. Во время движения, один из компании вылетел с “санок“ и по инерции врезался в дерево на обочине.

Читай также: Не притормозил на переходе: В Киеве троллейбус сбил женщину

С открытой черепно-мозговой травмой, переломом плеча, множественными травмами брюшной полости и внутренним кровотечением юноша был доставлен в больницу. Однако медикам спасти его так и не удалось.

Двадцатидевятилетний водитель на момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 2,3 промилле алкоголя. Данный факт внесли в ЕРДР согласно статье 286 часть 2 УК.

Напомним, в пьяном ДТП под Харьковом погибла беременная женщина. Легковушка слетела с дороги и врезалась в столб.