Под Тернополем пьяные покатушки на санках закончились смертью
В Тернопольской области погиб 18-летний парень, который катался на санках, привязанных к автомобилю. Об этом информирует пресс-служба полиции.
Читай также: Под Киевом пьяные друзья врезались в бус: В авто был младенец
Как сообщается, 17 января около 19 часов группа из четырех человек решила покататься проезжей дорогой на импровизированных санках. К автомобилю марки JEEP-CHEROKEE веревкой привязали капот он другого авто и так решили кататься.
Трое сели на “санки“, четвертый – за руль. Во время движения, один из компании вылетел с “санок“ и по инерции врезался в дерево на обочине.
Читай также: Не притормозил на переходе: В Киеве троллейбус сбил женщину
С открытой черепно-мозговой травмой, переломом плеча, множественными травмами брюшной полости и внутренним кровотечением юноша был доставлен в больницу. Однако медикам спасти его так и не удалось.
Двадцатидевятилетний водитель на момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 2,3 промилле алкоголя. Данный факт внесли в ЕРДР согласно статье 286 часть 2 УК.
Напомним, в пьяном ДТП под Харьковом погибла беременная женщина. Легковушка слетела с дороги и врезалась в столб.
дорогу нахyй ты знаешь досконально ...
https://regnum. ru/news/3158281.html&ved=2a hUKEwjNpYmMwaXuAhXklosKHaRxAfoQ FjAGegQICxAB&usg=AOvVaw0CXK yPVx0Kml9Qdew-3t4W&cshid= 1610973981048