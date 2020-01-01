ГБР расследует кнопкодавство при назначении Шкарлета главой МОН

Правоохранители проверяют, действительно ли министр был назначен с нарушением процедуры.

Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело по факту возможного неперсонального голосования в Верховной Раде во время назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки. Об этом сообщила нардеп от партии “Голос“ Инна Совсун в своем Facebook.

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Депутат обнародовала ответы правоохранителей на ее обращение. В материалах указано в частности, что карта Григория Суркиса от ОПЗЖ проголосовала “за“, хотя самого Суркиса в зале не было.

ОГП открыл уголовное производство, предусмотренное статьей 364-2 Уголовного кодекса Украины.

Расследование поручили провести Государственному бюро расследований.

Это решение – это еще не восстановление справедливости, но уже первый шаг к этому. Голосов за назначение министра образования и науки в Верховной Раде не было, теперь это должны доказать правоохранительные органы, - написала Совсун.

Напомним, Шкарлет был назначен министром 17 декабря. Сразу после этого часть депутатов заявили о кнопкодавстве при голосовании, однако проверка в самой Раде так ничего и не нашла.