Житель Днепра убил себя выстрелом в голову

Мужчина ранее говорил о том, что хочет покончить с собой.

Мужчина говорил о том, что хочет уйти из жизни. Фото иллюстративное depositphotos.com/

Инцидент произошел около 8 вечера 17-го января в Днепре. Там на ул. Матросова свел счеты с жизнью 52-летний местный житель.

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Об этом сообщает Информатор со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что мужчина покончил с собой в собственном доме. Он выстрелил себе в голову из охотничьего ружья.

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На место вызвали полицию. Оперативники выясняют обстоятельства трагедии.

Есть информация, что погибший ранее говорил о своих намерениях уйти из жизни. При этом он еще регулярно пил алкоголь, а к специалистам за помощью не обращался.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве мужчина упал с пятого этажа и подумал, что копы - это ангелы.

