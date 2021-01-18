Украина потребовала освободить Навального

В МИД Украины озвучили официальную позицию по ситуации с Навальным.

МИД Украины расценивает задержание российского оппозиционера Алексея Навального, как продолжение практики подавления свободы слова. Также украинские дипломаты потребовали от РФ освободить всех политзаключенных, включая граждан Украины. Об этом говорится в заявлении украинского МИД.

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“Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено задержанием российского оппозиционного деятеля Алексея Навального. Расцениваем ситуацию вокруг Навального как продолжение Кремлем позорной практики наступления на права человека и подавление свободы слова“, - заявили в МИД.

Ведомство отметило, что задержание и политически мотивированное преследование политических и общественных деятелей, представителей национальных меньшинств, журналистов, что системно практикуется Кремлем, противоречит международным обязательствам РФ и соответствующим соглашениям в области прав человека, участником которых является Российская Федерация.

Требуем от российских властей немедленно освободить всех политических заключенных, в том числе граждан Украины, которые незаконно удерживаются российскими властями. Призываем также международное сообщество принять более решительные действия для осуждения репрессивных практик власти РФ, - добавили в МИД.

Напомним, вечером в воскресенье Алексей Навальный вернулся в Москву, где его сразу же задержали. Российские власти обвиняют его в нарушении правил отбывания условного срока за старое уголовное дело.