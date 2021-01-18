Украина потребовала освободить Навального
МИД Украины расценивает задержание российского оппозиционера Алексея Навального, как продолжение практики подавления свободы слова. Также украинские дипломаты потребовали от РФ освободить всех политзаключенных, включая граждан Украины. Об этом говорится в заявлении украинского МИД.
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“Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено задержанием российского оппозиционного деятеля Алексея Навального. Расцениваем ситуацию вокруг Навального как продолжение Кремлем позорной практики наступления на права человека и подавление свободы слова“, - заявили в МИД.
Ведомство отметило, что задержание и политически мотивированное преследование политических и общественных деятелей, представителей национальных меньшинств, журналистов, что системно практикуется Кремлем, противоречит международным обязательствам РФ и соответствующим соглашениям в области прав человека, участником которых является Российская Федерация.
Требуем от российских властей немедленно освободить всех политических заключенных, в том числе граждан Украины, которые незаконно удерживаются российскими властями. Призываем также международное сообщество принять более решительные действия для осуждения репрессивных практик власти РФ, - добавили в МИД.
Напомним, вечером в воскресенье Алексей Навальный вернулся в Москву, где его сразу же задержали. Российские власти обвиняют его в нарушении правил отбывания условного срока за старое уголовное дело.