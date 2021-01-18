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У Зеленского пригласили Маска добывать литий в Украине

Комментариев: 2
Визит Илона Маска в Украину считают вполне реальным.
Илон Маск
Илон Маск
EPA/UPG

Украина может заинтересовать главу американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска своими залежами лития. Такое заявление в интервью ТСН.uа сделал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

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По его мнению, визит Маска в Украину вполне реален, ведь компании Tesla, которая выпускает электромобили, нужен литий для литий-ионных батарей. 

“У нас есть залежи лития, у нас есть возможности, как этот литий производить и поставлять“, - отметил Жовква. 

Напомним, 12 января текущего года президент Владимир Зеленский пригласил главу Илона Маска в Украину, чтобы он осмотрел в Житомире Музей космонавтики имени Сергея Королева. Дело в том, что этот американский миллиардер является давним поклонником Королева.

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Ранее сообщалось, что Наталья Поклонская сравнила Крым с Марсом и позвала Илона Маска. Предавшая Украину Поклонская призвала американского миллиардера бросить космическую программу и начать помогать оккупантам.

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Теги: Украина, Илон Маск, литий, Зеленский
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Комментариев (2)
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xapi3mat    18.01.2021, 16:11
Оценка:  +4
xapi3mat
Литий это оч круто! Украина имеет нереально огромные запасы лития - это нефть 21 века!
Lyonya-Space    18.01.2021, 16:40
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Ну сравнение с нефтью не совсем корректное, ведь аккумуляторы только аккумулируют энергию, а не являются её источником.
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