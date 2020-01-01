На Одесчине в порту задержали нелегалов из Сирии
На Одесчине в Черноморском морском порту задержали нелегалов из Сирии. Они прятались в полуприцепе с автомаслом. Подробности сообщила пресс-служба Южного регионального управлении Госпогранслужбы.
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По имеющейся информации, нелегалы прятались в полуприцепе, который прибыл на теплоходе из Турции. В один момент пограничники услышали, что из полуприцепа издаются подозрительные звуки. Было принято решение понаблюдать за транспортным средством.
В один момент несколько мужчин разрезали тент. Выскочив из полуприцепа, они попытались покинуть территорию пункта пропуска. Сделать это мужчинам не удалось, их задержали.
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Документов у задержанных не было, но они объяснили, что являются гражданами Сирии. Лица собирались попасть в Германию нелегальным путем. В полуприцеп они сели в Турции. За услугу сирийцы заплатили по 7 тыс евро.
Как бы то ни было, по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины было открыто уголовное производство.
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