Сирийцы пытались попасть в Германию.

На Одесчине в порту задержали нелегалов из Сирии Кадр из видео

На Одесчине в Черноморском морском порту задержали нелегалов из Сирии. Они прятались в полуприцепе с автомаслом. Подробности сообщила пресс-служба Южного регионального управлении Госпогранслужбы.

Читай также: В пьяном ДТП под Харьковом погибла беременная женщина

По имеющейся информации, нелегалы прятались в полуприцепе, который прибыл на теплоходе из Турции. В один момент пограничники услышали, что из полуприцепа издаются подозрительные звуки. Было принято решение понаблюдать за транспортным средством.

В один момент несколько мужчин разрезали тент. Выскочив из полуприцепа, они попытались покинуть территорию пункта пропуска. Сделать это мужчинам не удалось, их задержали.

Читай также: Во Львове рецидивист ограбил 11-летнюю девочку

Документов у задержанных не было, но они объяснили, что являются гражданами Сирии. Лица собирались попасть в Германию нелегальным путем. В полуприцеп они сели в Турции. За услугу сирийцы заплатили по 7 тыс евро.

Как бы то ни было, по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины было открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что житель Ровно убил знакомого из-за 20 грн.